В Австралии ведущий прогноза погоды в прямом эфире вытащил из моря утопленника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Австралийский ведущий прогноза погоды Люк Брэднэм с телеканала Channel Nine вытащил из моря утопленника во время прямого эфира. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщило издание Daily Star.

В прямом эфире Люк Брэднэм заметил в море серфингиста. Ведущий решил, что человек тонет и ему необходима помощь, поэтому, не раздумывая, бросился в воду. Однако, когда он подплыл ближе, то понял, что серфингисту помочь уже не удастся: мужчина был мертв. Брэднэм признался, что был шокирован, поскольку впервые видел утопленника так близко.

- Я не был уверен, что смогу доплыть до него, поскольку накануне порвал мышцу на плече в спортзале, - отметил журналист.

Несмотря на травы, ведущий не только смог доплыть до тела, но и помог спасателям вытащить его на берег.

Утонувшим серфингистом оказался 32-летний житель Великобритании Джейк Джейкобс, пропавший несколько дней назад. В последний раз его видели в четверг: британец отправился в воду вместе со своей 29-летней подругой. Тело девушки чуть позже также обнаружили в воде.