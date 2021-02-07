Аналитик рассказал, какие валюты лучше не покупать в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне выкупа центробанками активов и снижения ключевых ставок в настоящее время большинство валют подвержены ослаблению. Этот риск касается даже традиционных «валют-убежищ», например, японской иены и швейцарского франка. Об этом в воскресенье, 7 февраля, рассказал глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Он объяснил, что, если экономика начнет активно восстанавливаться после пандемии, средства из японской иены и швейцарского франка могут переходить в более рисковые активы. Сложности также могут возникнуть с британским фунтом – он может просесть на фоне перспективы введения отрицательных ставок Банком Англии из-за Brexit.

- Сейчас преобладают мнения об ослаблении доллара в ближайшие месяцы. Консенсус-прогноз инвестбанков в отношении курса EUR/USD предполагает его рост до 1,25. ЕЦБ потратил на выкуп активов больше, чем Штаты. Кроме того, экономика еврозоны сильно пострадала из-за пандемии. Поэтому евро – один из вероятных кандидатов на ослабление, - отметил аналитик в интервью агентству «Прайм».

Михаил Коган отметил, что неплохие шансы на укрепление в 2021 году у рубля и китайского юаня. Российская валюта может укрепиться, если не будут введены новые санкции, и нефть продолжит расти, отметил эксперт.