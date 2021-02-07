При сходе ледника в Индии пропали около 150 человек Фото: REUTERS

Около 150 человек пропали при сходе ледника в Индии. ЧП случилось в воскресенье, 7 февраля, в штате Уттаракханд, сообщает телеканал NDTV.

Предположительно, большая часть пропавших без вести людей – это рабочие местной гидроэлектростанции. Именно на это сооружение пришелся основной удар стихии.

Сообщается, что громадные ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганг. Сход льда вызвал наводнение в высокогорных районах штатах. Сейчас расположенные ниже по течению гидроэлектростанции экстренно сбрасывают воду, пытаясь остановить дальнейшие разрушения.

Под угрозой также оказалась безопасность рабочих, занятых на проектах по сооружению автомобильных и железнодорожных мостов в затопленном районе. Вода также может накрыть расположенные рядом с реками населенные пункты.

В пострадавший от наводнения район уже направили несколько спасательных бригад, власти начали эвакуацию поселений.