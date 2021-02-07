Ройзман исключил выдвижение в Госдуму от «Яблока» после статьи Явлинского о Навальном

Евгений Ройзман Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что не намерен выдвигаться в Государственную думу от партии «Яблоко», после критики ее сооснователя Григория Явлинского в адрес Алексея Навального.

«Да. Выдвижение в ГД от «Яблока» стало для меня невозможным», - написал Ройзман в своём Telegram-канале.

Такое решение экс-глава Екатеринбурга сделал после публикации статьи Явлинского, в которой глава партии «Яблоко» выразил мнение, что уличные протесты не добиваются своей цели, а приводят только к росту числа задержанных и заключенных. Также он считает, что участники протестов озабочены только судьбой оппозиционера, а не проблемами в России. Кроме того, по его словам, «политическое направление Навального — это популизм и национализм», а расследования, которые публиковал блогер в соцсетях, «не имели и не могут иметь практических результатов для общества» и ведут лишь к «разжиганию примитивной социальной розни».

Ранее позицию Явлинского прокомментировал kp.ru гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. Он отметил, что политик всегда был противником Навального, а также напомнил, что блогер был исключен из партии «Яблоко» за проявления радикального национализма, близкие к неофашизму.

«Навальный с точки зрения Явлинского — авторитарный лидер, полуфюрер с явными вождистскими замашками, который принципиально отвергает коллективное руководство протестами против власти ... Григорий Алексеевич и раньше об этом высказывался — сейчас он об этом напоминает. Просто раньше это было менее заметно», - отметил Марков.