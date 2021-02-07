В Киеве ограбили квартиру гендиректора заблокированных телеканалов Алексея Семенова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киеве ограбили квартиру Алексея Семенова, гендиректора медиахолдинга «Новости», которому принадлежат заблокированные ранее телеканалы ZIK, NewsOne и «112 Украина».

Как передает Obozrevatel со ссылкой на источник, воры проникли в квартиру гендиректора, которая расположена в элитном жилом комплексе. Ограбление произошло в минувшую субботу, 6 февраля, между 18 и 19 часами. По данным издания, злоумышленникам удалось забрать примерно 120 тысяч долларов и драгоценности на сумму около 180 тысяч долларов.

Напомним, накануне на Украине приняли решение о блокировке трех украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Как писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такую блокировку вопиющим примером политической цензуры. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек незалежной после закрытия оппозиционных телеканалов потерю ряда территорий.