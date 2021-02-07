Снегопад парализовал железнодорожное сообщение в Германии Фото: REUTERS

На Германию обрушились сильные снегопады и ледяной дождь, что парализовало железнодорожное движение в стране. На данный момент временно приостановлено сообщение с Нидерландами.

«Междугородное сообщение между Германией и Нидерландами пока приостановлено. Не ходят поезда ICE между Франкфуртом-на-Майне и Амстердамом, а также между Берлином и Амстердамом», - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье, 7 февраля, концерном Deutsche Bahn.

Как сообщается, за выходные в Германии выпало от 30 до 50 см снега. Циклон затронул прежде всего северные регионы страны. Гражданам советуют не выходить из дома. Для движения закрыты многие автобаны.

Кроме того, снегопады сопровождаются сильными ветрами - до 80 км/ч. В земле Северный Рейн - Вестфалия за время циклона зарегистрировали более 200 дорожно-транспортных происшествий. В городе Хаген под тяжестью снежных масс обрушилась крыша цирковой палатки, но, к счастью, в результате никто не пострадал.

Из-за непогоды отменен матч футбольной Бундеслиги между «Арминией» (Билефельд) и «Вердером» (Бремен).