В Германии не менее 14 привитых от COVID-19 заболели британским штаммом коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По меньшей мере 14 постояльцев дома престарелых на западе Германии заразились британским штаммом коронавируса после того, как им была сделана уже вторая инъекция вакцины от COVID-19. Об этом говорится в распространенном сообщении властей района Оснабрюк.

«У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка», - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в учреждении, расположенном в коммуне Бельм, федеральная земля Нижняя Саксония. Постояльцам был введен препарат, разработанный консорциумом Pfizer и BioNTech. Все сотрудники дома для престарелых, а также их семьи и постояльцы помещены на карантин.

Глава Немецкого фонда по защите пациентов Ойген Брыш призвал власти страны регулярно наблюдать за ситуацией в домах для престарелых и инвалидов, также т после проведения там второй инъекции вакцины от COVID-19. Он отметил, что до сих пор нет надежной информации о том, какую опасность мутации представляют для пожилых людей.

В то же время в администрации района Оснабрюк сообщили, что пока у инфицированных либо вообще не наблюдается симптомов, либо отмечены слабые проявления заболевания, что может быть следствием сделанных от коронавируса прививок.