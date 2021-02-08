В школы нескольких регионов России поступили сообщения о «минировании» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня в нескольких регионах России в школы поступили сообщения о «минировании». Из-за них занятия пришлось отменить в учебных учреждениях Сахалина, Благовещенска, Красноярска, некоторых районов Приморья и Чукотки.

Утром 8 февраля первая волна сообщений о «минировании» накрыла школы Сахалина и Курил. Занятия отменили в 149 школах, правоохранители начали экстренные проверки. Учебный процесс в школах будет возобновлен после того, как экстренные службы убедятся, что никакой угрозы нет, сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Подобные сообщения также поступили в разных муниципалитетах Приморья, занятия отменили в Спасске-Дальнем и Спасском районе, в городе Тында на севере Амурской области. В Благовещенске уже провели соответствующую проверку - информация о «минировании» там не подтвердилась.

В школах некоторых районов Чукотки пришлось провести эвакуации, в Красноярске отменили занятия первой смены во всех общеобразовательных учебных заведений, пишет РИА Новости.

Напомним, волна сообщений о «минированиях» в разных регионах России длится с конца 2019 года. Угрозы ни разу не подтверждались.