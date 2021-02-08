В Японии подлодка столкнулась с частным торговым судном Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Недалеко от берегов японской префектуры Коти подводная лодка Сил самообороны Японии столкнулась с частным торговым судном. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщило издание Kyodo, ссылаясь на информацию местных военных.

Инцидент произошел примерно в 11 часов утра по местному времени (в 05:00 по московскому) у мыса Асидзури при подъеме подводной лодки. В результате происшествия пострадали не менее трех человек. У них небольшие ушибы, и их здоровью ничего не угрожает.

Источники издания сообщили, что военное подводное судно получило незначительное повреждение, однако это никак не повлияет на его управление. Вероятнее всего, у подлодки сломан перископ.

При канцелярии главы правительства Японии организовали кризисный штаб на фоне данной ситуации. Премьер-министр распорядился сделать все необходимое для обеспечения безопасности экипажей столкнувшихся судов.