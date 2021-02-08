Курс биткойна побил исторический рекорд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 8 февраля, курс криптовалюты биткойн поднялся выше 42 тысячи долларов и вновь обновил исторический максимум.

Как свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи CoinDesk, к 15:54 по московскому времени биткойн превысил 42 тысячи долларов. Биткойн в ходе торговой сессии вырос в цене на 11,8 процента, и по состоянию на 16:00 по московскому времени достиг отметки 43,8 тысячи долларов.

Курс криптовалюты может расти на фоне новостей о том, что компания Tesla Илона Маска будет принимать криптовалюту в качестве оплаты своих продуктов.

Напомним, последние месяцы курс криптоволюты демонстрировал рекордный рост. Так, в первой половине января стоимость криптовалюты превышала отметку в 41 тысячу долларов, не раз обновив свой исторический максимум. Однако были моменты, когда цена резко падала. Например, 11 января стоимость биткоина упала более чем на 20 процентов.