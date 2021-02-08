Голикова: ситуация с коронавирусом стабилизируется, но показатель по регионам различается

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется, однако показатель заболеваемости по регионам различается. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что превышение в два и более раз наблюдается в Карелии, Калмыкии, Санкт-Петербурге.

«Сегодня мы можем сказать, что в стране с распространением новой коронавирусной инфекции ситуация стабилизируется … Должна сказать, что суточный показатель заболеваемости у регионов сильно дифференцирован, сильно отличается», - сообщила она в ходе брифинга

По ее словам, заболеваемость снижается в 29 регионах, а в целом ситуация стабильна в 54 субъектах. Минимальные уровни прироста заболеваемости зафиксированы в Татарстане, Дагестане, Чечне, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае. При этом все регионы страны находятся в зоне заболеваемости ниже единицы.

Кроме того, Голикова сообщила, что за прошедшую неделю темп прироста заболеваемости снизился с 0,52 процента до 0,45 процента, а на сегодняшний день отмечается дальнейшее снижение, и этот показатель составляет 0,4 процента.

«Нестабильная ситуация отмечается в двух регионах страны – это Костромская и Псковская области. Мы очень надеемся, что и там ситуация стабилизируется», - добавила она