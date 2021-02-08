Борис Титов выступил за продление льготной ипотеки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центральный банк выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%. Объяснили это тем, что спрос на жилье продолжает расти, а значит, программа теряет свою социальную направленность.

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов не совсем согласен с такой постановкой вопроса. Он считает, что сворачивать льготную ипотеку пока рано.

- Дело в том, что Банк России видит растущие цены на рынке и видит нарастающий пузырь, некий перегрев рынка. Но надо смотреть в причины, а не только в следствие. А причинами этого перегрева, как мы считаем, является не то, что спрос увеличился, а то, что этому увеличивающемуся спросу не соответствует рост предложений, то есть строительство. Строить сегодня сложно, - объяснил Титов в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, дела со строительством обстоят неплохо лишь в крупных городах. Причем Москва сегодня занимает почти 40 % всего рынка строительства России, а Санкт-Петербург занимает больше 10%. В регионах же с этим большие проблемы.

Титов отметил, что сегодня обеспеченность жильем у нас в стране - самая низкая в Европе.

- Мы должны максимально сконцентрировать наши экономические ресурсы, чтобы стимулировать как можно больше строительство. Поэтому надо сегодня не повышать ставку по ипотеке. Мы вообще предлагали 2,5 % сделать ставку, субсидируемую, - заключил бизнес-омбудсмен.