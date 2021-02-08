Производство шампанского в январе в России снизилось на 45% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Производство шампанского в январе текущего года в России снизилось на 45,4 процента по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года и составило 0,462 миллион дал. Такую статистику приводит Национальный союз защиты прав потребителей.

При этом вырос объем производства винодельческой продукции. Он увеличился на 5,6 процента и составил 3,15 миллиона дал. Производство фруктовых (плодовых) вин возросло на 15,9 процента, до 0,64 миллиона дал.

Согласно статистике, объем производства винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта, в январе увеличился на 20 процентов и составил 0,479 миллиона дал, но уменьшилось производство винных напитков. Объем его производства снизился на 55,1 процента, до 0,014 миллиона дал.

Кроме того, снизилось производство водки - на 12 процентов, до 3,87 миллиона дал, коньяка - на 26,1 процентов, до 0,457 миллиона дал.

В общем производства алкогольной продукции (без учёта пива и напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в стране в прошлом месяце снизился на 3,2 процента и составил 9,005 миллиона да.