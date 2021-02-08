Только 16% американцев считают демократию в США эффективной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство американцев сомневаются в эффектности демократии в Соединённых Штатах. Такие результаты показа опрос, проведенный Associated Press совместно с Национальным центром изучения общественного мнения при университете Чикаго.

Только 16 процентов респондентов считают, что демократия в США функционирует хорошо или очень хорошо. Однако 45 процентов опрошенных заявили, что демократия в стране не функционирует должным образом, а еще 38 процентов заявили, что она работает лишь отчасти.

Отмечается, что этот показатель особенно снизился среди сторонников Республиканской партии США. Издание связывает это с заявлениями бывшего американского лидера Дональда Трампа о фальсификации президентских выборов.

При этом 49 процентов опрошенных считают, что после избрания президентом США представителя Демократической партии Джо Байдена страна движется в правильном направлении.

Среди основных демократических принципов большинство жителей Штатов назвали честную судебную систему (88 процентов), индивидуальные права и свободы, гарантированные Конституцией (85 процентов), возможность получить работу с хорошей заработной платой (83 процентов) и демократические выборы правительства (80 процентов).