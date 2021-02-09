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Биологи связали развитие эпидемии аллергии с изменением климата

По статистике ВОЗ и Всемирной организации по борьбе с аллергией, около 10-30% жителей планеты страдает от различных форм аллергии
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Группа американских биологов провела исследование и пришла к выводу, что глобальное потепление сыграло большую роль в развитии всемирной эпидемии аллергии.

Сообщается, что в основном это связано со значительным увеличением числа дней цветения растений, в связи с чем в воздухе выросла концентрация пыльцы за последние 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба университета штата Юта со ссылкой на статью в журнале PNAS.

Там же отмечается, что только по официальной статистике ВОЗ и Всемирной организации по борьбе с аллергией, порядка 10-30% жителей планеты страдает от различных форм аллергии.