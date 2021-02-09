После жалобы Путину Минобрнауки проверит зарплату ученого в Новосибирске

Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что ведомство проверит ситуацию с зарплатой ученой из новосибирского института, которая не соответствует уровню в 200% от средней по региону. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

Накануне сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН пожаловалась президенту России Владимиру Путину на несоответствии размера заработной платы. Женщина уточнила, что получает всего 25 тысяч рублей, вместо положенных после майских указов 80 тысяч рублей.