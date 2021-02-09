Соратник Зеленского обвинил Россию в попытках "давить на Украину" Фото: REUTERS

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец заявил, что связывает обострение ситуации в Донбассе с попытками России давить на Украину в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта.

По его словам, на отдельных участках фронта ситуация все еще остается достаточно тревожной.

- Ситуация в целом не достигает уровня эскалации, который был до достижения договоренности о прекращении огня с 27 июля 2020 года, на отдельных участках фронта ситуация остается крайне тревожной… Связываем такие нарушения Россией как государством-агрессором своих обязательств с попытками давить на Украину в переговорном процессе, прежде всего, в Трехсторонней контактной группе, - высказался Машовец, слова которого приводит агентство "Укринформ".