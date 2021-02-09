IT-эксперт предупредил об опасности публикации реальных имени и фамилии в интернете Фото: Евгения ГУСЕВА

Злоумышленники, обнаружив в интернете личные данные пользователя, могут написать его близким, вымогая деньги либо шантажируя, если «раскопают» неудобную информацию. Об этом рассказал руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян, объясняя, почему не стоит публиковать в интернете свои реальные имя и фамилию.

- Поводом для мошенничества и шантажа может стать любая информация, которая попала не в те руки. Например, о пристрастии к азартным играм, злоупотребление алкоголем, связях на стороне, - предупредил IT-эксперт.

Кроме того, зачастую неосторожные люди, не скрывая своего реального имени, открыто хвастаются в сети своим благосостоянием. По мнению Ваге Закаряна, это является чуть ли не открытым призывом к ворам.

- Часто люди не скрывают, что находятся прямо сейчас на дорогом курорте. Это прямой призыв к ворам. Вот этот человек, его личные данные, сейчас находится на курорте за границей. Самое время забраться к нему домой, - отметил специалист в интервью агентству «Прайм».

Он добавил, что в последние годы люди начали понимать, что излишняя открытость в сети может навредить, поэтому перестают регистрироваться в социальных сетях под настоящими ФИО, переходя на общение в обеспечивающие анонимность мессенджеры.

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