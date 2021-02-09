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Экономика

Банк «Открытие» снизил ставку по кредиту наличными и рефинансированию - от 5,5% годовых

Получить средства можно на любые цели, включая рефинансирование
Ксения БОГДАНОВА
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Банк «Открытие» обновил условия по кредитам наличными. Теперь получить средства можно по новой, сниженной ставке от 5,5%. Кредитование возможно на сумму от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Цель кредитования банк не ограничивает, это может быть и рефинансирование кредитов в других банках. Клиентам также предоставлена возможность объединить несколько действующих кредитов в один, что позволит существенно сократить размер ежемесячного платежа

Сниженная ставка действует в течение всего срока кредита - от 2 до 5 лет, при этом кредит можно в любой момент погасить досрочно. Минимальная ставка в 5,5% доступна при наличии финансовой защиты.

- Наши условия кредитования на сегодняшний день одни из самых интересных на рынке, - комментирует директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров. - А заемщикам, которые являются зарплатными клиентами в «Открытии», мы готовы предоставить дополнительные преимущества, как по ценовым параметрам, так и по процедуре оформления кредита.

Заявку можно подать как лично, в любом отделении банка, так и онлайн - на сайте open.ru, в мобильном приложении или в интернет-банке «Открытия». При этом одобренная сумма кредита может даже увеличиться – если клиент укажет в заявке дополнительные источники дохода (например, когда заемщик работает на фрилансе или сдает недвижимость в аренду). Подтверждать дополнительный заработок документами в этом случае не требуется.