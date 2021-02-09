Вакцина «Спутник V» прошла научное консультирование регулятора ЕС Фото: Олег УКЛАДОВ

Регулятор Евросоюза - Европейское агентство по лекарственным средствам - завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Теперь разработчик может подать заявку на регистрацию препарата на рынке Европейского союза. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили РИА Новости представители агентства.

- Сейчас мы можем сказать, что центр Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины для борьбы с пандемией. В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения, - говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что пока что не получали заявку от разработчика российской вакцины. Сроки получения одобрения для европейского рынка от регулятора можно будет обсуждать после поступления такой заявки.

В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Европейской комиссии «Спутник V» сможет централизованно поставляться в страны Евросоюза.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всемирная организация здравоохранения рассчитывает на участие вакцины от COVID-19 Спутник V» в международной программе распределения вакцин COVAX после ее сертификации в организации.