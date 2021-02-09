Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников покидает свой пост Фото: Борис КУДРЯВОВ

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников покидает свой пост в связи с истечением срока договора с ним 25 февраля. На своей странице в социальной сети Instagram российский режиссер уже попрощался c труппой театра, а также опубликовал письмо от московского департамента культуры с извещением об истечении срока договора.

- Все в этом мире однажды заканчивается, однако начинается и что-то новое. Я благодарен друзьям, ученикам и врагам за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах, - отметил Кирилл Серебренников.

Художественный руководитель подчеркнул, что «Гоголь-центр» продолжит свою жизнь как театр и как идея, поскольку «театр и свобода шире, живучее и важнее обстоятельств и их создателей».

Кирилл Серебренников также попросил членом театральной труппы не поддаваться унынию и постараться сделать все возможное, чтобы театр продолжил жить.