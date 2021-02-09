Захарова назвала предательством призывы сторонников Навального ввести санкции против РФ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала предательством призывы сторонников Алексея Навального к официальным лицам Евросоюза и США ввести санкции против России. Об этом представитель ведомства сказала во вторник, 9 февраля, в эфире радиостанции «Вести FM».

- Это банально и пошло. Можно взять классические произведения даже наших авторов: от высокой литературы до детских сказок. Для нашей страны это - история с однозначной квалификацией. Если брать моральную и этическую основы, то такие действия можно квалифицировать только как предательство, - подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, накануне представитель МИД России прокомментировала заявление американского сенатора о введении санкций против «ответственных лиц» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты всегда найдут повод для ввода новых санкций против российской стороны.