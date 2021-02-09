В Британии создали искусственный палец, чтобы трогать им все подряд Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Британский ученые из военной лаборатории в Портон-Дауне разработали искусственный палец, чтобы трогать им все подряд, тем самым изучая распространения коронавируса на различных поверхностях. Об этом во вторник, 9 февраля, пишет издание Times.

«Палец» должно помочь специалистам выяснить, как долго частицы коронавирусной инфекции сохраняются на разных поверхностях. Силиконовый протез будут прикладывать к разным материалам, чтобы проследить, задерживается ли COVID-19.

- Это очень важное исследование, поскольку вирус передается в том числе через контакт с инфицированной поверхностью. Если у меня коронавирус, и я прикоснусь к этой стене, а потом вы прикоснетесь к стене и затем к лицу, вы также можете заразиться. Поэтому мы создали искусственный палец, и мы начнем исследование в скором времени, - сообщил профессор Тим Аткинс, ведущий технического эксперта лаборатории.

Вирусолог лаборатории Аманда Фелпс в свою очередь сообщила, что протез схож с настоящим человеческим пальцем, имеет такие же изгибы и имитирует кожный жир.

Кроме того, британские эксперты намерены расширить масштабы использования умных часов, чтобы те могли информировать военнослужащих в случае заражения коронавируса, чумой или сибирской язвой.