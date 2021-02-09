ВОЗ назвала маловероятной гипотезу о лабораторном происхождении коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Гипотеза о появлении вызвавшего эпидемию во всем мире коронавируса в результате лабораторного инцидента является весьма маловероятной. Об этом во вторник, 9 февраля, в ходе специального брифинга по итогам работы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Ухане заявил руководитель миссии Питер Бен Эмбарек.

- Результаты нашей работы показали, что гипотеза о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции является крайне маловероятной, чтобы объяснить появление вируса среди людей. Эта гипотеза не будет использоваться в нашей дальнейшей работе над изучением того, откуда произошел данный патоген, - отметил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава миссии ВОЗ в Ухане сообщила также, что передача от животного к человеку через промежуточное звено является наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавирусной инфекции. Животное-первоисточник вируса пока что не установили.