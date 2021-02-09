Администраторы отеля вызвали полицию, чтобы утихомирить российскую чемпионку по керлингу

Анастасия Москалева - российская чемпионка по керлингу Фото: СОЦСЕТИ

Стали известны детали происшествия с участием российской чемпионки по керлингу Анастасии Москалевой. «Спасать» девушку в столичную гостиницу «Азимут» 8 февраля приезжал наряд полиции.

Полицейских вызвали сотрудники гостиницы, они сообщили о переполохе. Предположительно, мужчина напал на одну из постоялиц. Вскоре стражи порядка были на месте и пытались понять, что же случилось.

В центре истории оказалась 26-летняя Москалева. Но потерпевшая сообщила, что никто на нее не нападал, а переполох она устроила, предположительно потому, что почувствовала себя плохо.

Помимо российской сборной в гостинице размещены зарубежные команды, все они принимают участие во Всероссийских соревнованиях по керлингу, которые проходят в столице с 5 по 12 февраля.

Не исключено, что перед происшествием спортсмены устроили вечеринку и во время посиделок девушке стало плохо. Она выскочила в коридор и стала стучать во все номера, звать на помощь. Именно эти кадры запечатлели камеры наблюдения, установленные в гостинице.

Перепуганные администраторы не разобрались и вызвали стражей порядка, сообщает Пятый канал.

Анастасия Москалева - мастер спорта России, является игроком смешанной парной сборной РФ на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар 2018 года.

Она три раза получала звание чемпиона страны по керлингу среди смешанных пар. В составе сборной завоевала бронзу на чемпионате мира.