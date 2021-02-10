Врач объяснил, чем перекусы вредят иммунитету Фото: Евгения ГУСЕВА

В повседневном ритме люди зачастую не успевают позавтракать или нормально пообедать, из-за чего им приходится есть на бегу. Руководитель центра персонализированной медицины крупного многопрофильного медицинского центра, член Международного общества междисциплинарной эстетической и антивозрастной медицины (WOSIAM) Андрей Тарасевич в беседе с kp.ru объяснил, полезны ли перекусы и и какое влияние они оказывают на иммунитет человека.

По мнению эксперта, лучше всего совсем отказаться от перекусов. Именно из-за них многие россияне и набирают огромное количество лишних калорий, а вместе с ними и лишние килограммы.

- Отказ от перекусов и удлиненные, до 6-8 часов, перерывы между приемами пищи - еще один способ активации выработки энергии митохондриями в иммунных клетках, - говорит врач Тарасевич. - Это было доказано более 30 лет назад <...> А снижение количества углеводов - это наиболее действенный способ восстановления и увеличения энергии в иммунных клетках.

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