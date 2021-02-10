Минсельхоз призвал пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компании в России столкнулись с нехваткой рабочей силы для сезонных работ в поле, в связи с чем Минсельхоз обратился к властям с просьбой открыть границу для мигрантов в виде исключения. С данной инициативой к вице-премьеру Виктории Абрамченко обратился первый заместитель главы ведомства Джамбулат Хатуов, сообщает издание РБК в среду, 10 февраля.

По словам замминистра сельского хозяйства, российские регионы оценивают дефицит рабочей силы в 38,2 тысячи человек, из них 22,3 тысячи человек в Волгоградской и Астраханской областям, где овощи выращивают и собирают с применением ручного труда. Аграрии сообщили, что местные жители не хотят работать даже за повышенную зарплату, а также не обладают необходимыми навыками.

В своем письме Джамбулат Хатуов отметил, что в результате этого аграрии предупредили о риске существенного роста цен на продукцию, а также потери прибыли предприятий.

Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и министерству внутренних дел проработать данный вопросы, чтобы в текущем году мигранты все же смогли приехать в страну. В пресс-службе Минсельхоза указали, что уже передали предложения в Минтруд.

Напомним, российские власти ограничили въезд иностранных рабочих в марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, после запрет продлили на неопределенный срок.