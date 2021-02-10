Психолог указала на опасность тотального родительского контроля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Происшествия с детьми уже давно перестали быть редкостью. В связи с этим уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила сотовой связи по умолчанию устанавливать на сим-карты «родительский контроль». Это позволит исключить доступ к запрещенной информации.

Семейный и детский психолог Наталья Наумова уверена, что у тотального контроля со стороны родителей есть свои минусы. Ребенок в этой ситуации чувствует себя ущемленным.

- Но наша жизнь сегодня такова, что до определенно возраста ребенку необходим жесткий контроль, - говорит эксперт в беседе с ФАН.

Родителям важно знать, что с ребенком и все ли у него в порядке, о и нарушать личные границы тоже не стоит.

- Ребенок должен понимать, что контроль устанавливается ради его безопасности, а не из-за недоверия. Родители должны адекватно оценивать происходящее. У маленького человека должно быть пространство для своих небольших секретов, - заключила психолог.

До определенного момента она советует не сообщать ребенку, что на телефоне установлена система слежки за геолокацией, в противном случае он может ее отключить самостоятельно.

9 февраля депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Теперь водителям и кондукторам запретят совершать принудительную высадку пассажиров, которые не достигли 16-летнего возраста и едут без сопровождения взрослых, пишет газета "Известия".