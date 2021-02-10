На небо в Дубае спроецировали два спутника Марса. Фото: кадр из видео

Управление средств массовой информации правительства ОАЭ весьма необычным способом отпраздновало выход на орбиту Марса межпланетной станции «Надежда». С помощью новой технологии на небо в Дубае спроецировали изображения двух спутников, вращающихся вокруг Красной планеты, - Фобоса и Деймоса.

Издание Express сообщает, что, чтобы космические объекты казались реальными, специалисты использовали два гигантских стометровых крана и модернизировали еще один - 40-метровый. Именно на них энтузиасты спроецировали изображения спутников Марса.

Огромные круглые объекты в небе жители Дубая заметили еще на минувшей неделе. Удивленные горожане принялись гадать над природой их происхождения, выдвигая теории об НЛО, Нибиру и даже о начала апокалипсиса. Тайну 9 февраля раскрыло правительство страны. В управлении средств массовой информации правительства ОАЭ объяснили, что хотели проиллюстрировать вид с поверхности Красной планеты на два его спутника.

Напомним, накануне ОАЭ вывели на орбиту Марса свой аппарат «Аль-Амаль» («Надежда»). На Марсе беспилотник будет формировать подробную картину внешней оболочки и изучать разные слои атмосферы.