Ученые предсказали новую волну коронавируса летом 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Американские и французские ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и Университета Гренобль-Альпы создали модель сценариев развития пандемии коронавируса в текущем году. В соответствии с их прогнозами, очередная волна эпидемии наберет силу к началу лета и будет связана с распространением новых штаммов инфекции. Результаты исследования ученых опубликовали в среду, 10 октября, на сервере препринтов medRxiv.

Ученые отметили, что в настоящее время самой серьезной эпидемиологической проблемой является появление более заразных штаммов коронавируса, например, «британского» и южноафриканского. Авторы исследования отметили, что несмотря на достаточно обширную информацию о коронавируса, существует значительная неопределенность в сроках и интенсивности будущих волн в связи различными оценками заразности новых вариантов заболевания.

По всем исследованным сценариям, летом 2021 года более заразные варианты вируса станут доминирующими, однако показатели смертности и общего количества зараженных будут ниже, чем при предыдущих волнах, если власти вовремя начнет вводить меры безопасности.

Результаты моделирования показали также, что во всех возможных сценариях главные факторы, позволяющие существенно снизить смертность, — это быстрая вакцинация и раннее введение режима самоизоляции в странах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что новые мутации коронавируса не делают российские вакцины менее эффективными. Препараты, разработанные в РФ, отлично защищают от новых штаммов, в том числе «британского» и южноафриканского.