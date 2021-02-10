Матвиенко заявила, что риски коронавируса заметно снизятся или исчезнут к лету 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Связанные с пандемией коронавирусной инфекции риски, по всем прогнозам, к лету текущего года существенно снизятся или исчезнут совсем. Об этом в среду, 10 февраля, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе беседы с журналистами.

- По всем прогнозам специалистов, к лету ковидные риски существенно снизятся или исчезнут вовсе, - сказала она.

Председатель верхней палаты подчеркнула, что растущий спрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в мире не отменит приоритетную вакцинацию россиян, дефицита вакцины в России не будет.

- В настоящее время мы ведем переговоры о локализации производства вакцины, разработанной центром Гамалеи, в разных государствах. У нас будет возможность, сохраняя приоритет массовой вакцинации внутри РФ, передать вакцину тем странам, которые проявят заинтересованность, - добавила Валентина Матвиенко.

Напомним, за минувшие сутки в России впервые с 17 октября выявили менее 15 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.