Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников: «У одних густо, у других пусто» Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил правительству страны и регионам оперативно и внимательно изучить вопрос заработных плат бюджетников в России и устранить проблемы в данной области. Глава государства заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы все сходилось по отчетам.

- Некоторые наши службы играют в статистику, идет подгонка показателей. И по отчетам все сходится. Когда специалисты переходят, например, на сокращенный режим работы, а нагрузку не снижают и она растет. Оплата труда должна быть прозрачной. А получается, что у одним густо, у других пусто, - отметил Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду, 10 февраля.

По словам главы государства, следует изучить положение дел с уровнем заработных плат бюджетников не в среднем, а по конкретным специалистам, чтобы быстро устранить выявленные проблемы.