Instagram удалил пост Маргариты Симоньян о санкциях

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Фото: Russia Today

Социальная сеть Instagram удалила пост Маргариты Симоньян о санкциях. В своем тексте главный редактор RT написала, какие ограничения на самом деле могли бы ее огорчить и напугать.

Симоньян не упоминала политические аспекты, а лишь написала о родных местах, о дедушкиной даче, и отметила, что была бы очень расстроена, если бы по каким-то причинам не смогла бы больше побывать там.

«Единственные санкции, которые могут сделать мне больно, — это если мне запретят приезжать на ридненькую Кубань, где в апреле станицы накрывает пахучая пена зацветающих вишен, где бродят суровые индюки и торгуют семечками их хозяйки. [...] Я также буду страшно переживать, если меня лишат возможности иметь недвижимость в станице в виде дедовской дачи у пыльной речки, с колорадским жуком и беленой грушей, по дороге к которой машут головками яростные подсолнухи под бирюзовым небом и расплывается маревом обрамленная нескошенным пшеничным золотом трасса…», - было написано в посте.

Однако такие размышления социальная сеть восприняла как нарушение и заблокировала запись.

Автор поста возмутилась поведением администрации соцсети и в ответ призвала заблокировать в России все иностранные соцсети. Симоньян назвала свой пост «невиннейшим» и выразила недоумение, почему его удалили.