МегаФон выходит на рынок Узбекистана вместе с USM Алишера Усманова

МегаФон расширяет границы и выходит на рынок Узбекистана. Вместе с «ЮэСэМ Телеком» и узбекскими партнерами российский оператор создает совместное предприятие Digital Holding. Предполагается, что оно станет технологическим лидером на обширном телекоммуникационном рынке Центральной Азии. В совместное предприятие также войдут узбекский оператор сотовой связи Ucell и узбекские подразделения компании Алишера Усманова USM. Окончательно сделка будет завершена в течение 2021 года.

В собственность совместного предприятия перейдет доля в размере 100% уставного капитала телеком-оператора Ucell, которую правительство Узбекистана передаст через Агентство по управлению государственными активами. В свою очередь, россияне вложат в Digital Holding инвестиции в размере 100 миллионов долларов, а также дочерние предприятия USM в Узбекистане – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

- Создание ведущего игрока на рынке цифровых услуг Узбекистана отвечает стратегии как МегаФона, так и «ЮэСэМ Телекома», строящего технологического лидера на пространстве СНГ и Восточной Европы, - комментирует генеральный директор «ЮэСэМ Телеком» Иван Стрешинский. - Мы уверены, что многолетняя экспертиза в реализации цифровых проектов, которая есть у МегаФона, ЦРПТ и «ИКС Холдинга», поможет развить в Узбекистане крупнейшего отраслевого игрока

По мнению генерального директора МегаФона Геворка Вермишяна, узбекский рынок — один из самых емких и перспективных в СНГ.

- За последние 10 лет он показал более чем трехкратный рост абонентов сотовой связи, но при этом ещё далек от насыщения, - подчеркнул Геворк Вермишян.

По его словам, серьезных изменений в структуре Ucell пока не планируется. В 2021 году партнеры намерены сосредоточиться на поиске и внедрении лучших практик для роста бизнеса узбекского оператора. Компания Digital Holding займется созданием телекоммуникационной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам, для того, чтобы расширить доступ пользователей к услугам связи, повысить их качество и внедрить в эту сферу самые передовые технологии.

- Уверен: создание нового совместного предприятия придаст новый импульс стремительно развивающемуся в последние годы рынку цифровых услуг Узбекистана и откроет новые возможности для Ucell и его абонентов, - отметил советник премьер-министра Республики Узбекистан Олимжон Умаров.

Национальный оператор МегаФон сегодня присутствует во всех сегментах телеком-рынка в России. Мобильный оператор также работает в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. МегаФон традиционно уделяет особое внимание качеству связи, а также доступности для своих клиентов интернета на самых высоких скоростях.

Ucell — лидер сотовой связи Узбекистана, его абонентами являются 8 миллионов человек. С декабря 2018 года мобильный оператор на 100% принадлежит государству. Ucell работает со стандартами сотовой связи GSM, UMTS, LTE и 5G.