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Twitter не позволит Дональду Трампу пользоваться платформой

Вести страницу в соцсети политик не сможет, даже если он вновь будет баллотироваться на пост президента, заявили в компании
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Twitter не позволит Дональду Трампу пользоваться платформой

Twitter не позволит Дональду Трампу пользоваться платформой

Фото: REUTERS

Социальная сеть Twitter более не позволит бывшему президенту США Дональду Трампу пользоваться платформой. Об этом в эфире американского телеканала CNBC заявил главный финансовый управляющий компании Нед Сигал.

Отмечается, что политика лишат права использовать соцсеть в том случае, даже если он вновь изъявит желание баллотироваться на пост главы государства.

- Наша политика разработана таким образом, чтобы мы были уверены в том, что люди не призывают к насилию. А если кто-то поступает так, мы удаляем его, и наша политика не позволяет людям возвращаться, - сообщил Сигал.