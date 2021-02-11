Синоптики предупредили россиян о возвращении аномальных морозов

Резкое похолодание на территории России на 10-15 градусов ожидается в первой половине следующей недели в центре Европейской части страны.

По словам руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, такая холодная погода будет стоять до четверга.

- На следующей неделе мы ждем опять похолодание. Температура воздуха после -10…-12 градусов может вновь опуститься до -20…-25 градусов, а местами и ниже, - рассказал синоптик РИА Новости.

Так, Варакин отметил, что уже в понедельник и вторник следующей недели похолодание прогнозируется в Московском регионе, Тверской, Калужской и Тульской областях.