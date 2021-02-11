Погода в Москве на 11 февраля 2021: Синоптики продлили "жёлтый" уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Гидрометцентра продлили для Москвы и Московской области "жёлтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается в прогностической карте на сайте Гидрометцентра.

Помимо потенциальной опасности погодных условий, в сообщении синоптиков сказано, что предупреждение о гололедице действует до полудня 12 февраля, а предупреждение о снеге и обледенении действует с вечера 11 февраля до вечера 12 февраля.

- Сегодня столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта, из-за чего небо продолжит хмуриться, осыпаясь небольшим очаговым снегом - не более 0,6 миллиметров, а температурный фон окажется на 7-8 градусов ниже многолетней климатической нормы февраля. То есть в Москве облачно, местами небольшой снег. Температура в столице минус 11 - минус 13 градусов, в Подмосковье минус 10 - минус 15, - заявил в разговоре с агентством РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.