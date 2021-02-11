Юных участников Пифийских игр поддержал Михаил Дегтярев

Дети чувствуют себя нужными - когда выходят на сцену, видят зрителей и слышат аплодисменты. Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, посетил представление детской студии моды. Этот вид творчества будет добавлен в перечень дисциплин для Пифийских игр. Такие игры - мероприятие, где объединяются под эгидой искусства «обычные» и «особенные» дети, вместе растут и творчески развиваются. В крае уже есть кандидаты для участия в таких играх.

Глава региона отметил, что будет уделять особое внимание детям с особенностями здоровья, их развитию и созданию комфортных условий для их творческой самореализации.

- Хабаровский край - территория больших возможностей и эти возможности должны быть равные для всех, - говорит Михаил Дегтярев. - Дети чувствуют себя нужными - когда выходят на сцену, видят зрителей и слышат аплодисменты. Это дает силы и им, и их родителям. Поэтому мы поддержим все подобные начинания.

Одна из приоритетных задач краевых властей – нивелировать и территориальное неравенство. Дети, живущие в отдаленных районах края, не должны чувствовать себя обделенными в сравнении с городскими сверстниками.