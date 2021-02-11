Российские военные отразили атаку на сирийскую авиабазу Хмеймим

Авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась нападению с территории Идлибской зоны деэскалации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сирии подверглась нападению с использованием реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия авиабаза Хмеймим, сообщил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Сытник.

Контр-адмирал заявил, что российские средство противовоздушной обороны отразили атаку.

По данным Вячеслава Сытника, нападение произошло в 19:45 по московскому времени. Обстрел вели с территории Идлибской зоны деэскалации, которая находится под контролем незаконных вооружённых формирований. Сейчас российская авиабаза работает в штатном режиме, нападение не нанесло материального ущерба, никто не пострадал.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в январе российская система ПВО на авиабазе Хмеймим в Сирии отразила атаку беспилотников. В Минобороны тогда отметили, что российские зенитные ракеты уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии от авиабазы. При инциденте никто не пострадал. Авиабазе также не было нанесено никакого ущерба.