Врач объяснил, почему пожилые люди лучше переносят прививку, чем молодежь

Врач объяснил, почему пожилые пациенты лучше переносят вакцинацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе прививочной кампании медики выявили интересную закономерность: пожилые люди, как правило, лучше переносят вакцину от коронавируса, чем молодые. У последних порой наблюдается температура или общая усталость, ломота в теле. А вот у более возрастных пациентов, как правило, такие симптомы отсутствуют.

Исполняющий обязанности заведующего Ивантеевской городской поликлиники Павел Гуляев объяснил, что это может быть связано с тем, что пожилые люди за свою жизнь уже сталкивались с аденовирусом, который содержится в вакцине, а молодые еще нет, и их организм реагирует на этот компонент более резко.

«Это связано с тем, что более возрастные люди уже встречались (и неоднократно) с аденовирусом, на котором сидит белок, который прививают. И у них есть защитная реакция и знание этого вируса. А вот молодой с этим аденовирусом не встречался», - цитирует врача телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что прививку от коронавируса в Московской области сделали уже более 150 тысяч человек. Пройти вакцинацию в регионе можно бесплатно, по полису ОМС, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».