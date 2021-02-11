Минкультуры разработало программу «Земской работник культуры»

Ольга Любимова рассказала о программе "Земский работник культуры". Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В России наблюдается кадровая проблема в сфере культуры. Даже в федеральных музеях и театрах порой не хватает сотрудников, а у уж тем более в домах культуры небольших городов, сел и деревень. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.

«Мы понимаем остроту кадровой проблемы. Даже в федеральных театрах и музеях она есть. Что же тогда говорить о сельских домах культуры? Конечно, это один из очень серьезных вопросов, и нам необходимо предложить свою программу. Тем более наши коллеги, работники культуры, видят, что существуют программы «Земский врач» и «Земский учитель», - цитирует Любимову «Российская газета».

Министра добавила, что ведомство уже подготовило проект федеральной программы «Земской работник культуры», который предусматривает единоразовые выплаты тем сотрудникам культуры, которые согласятся переехать из мегаполисов для работы в регионах. Для деревень и сел Дальнего Востока предусмотрена выплата в размере 2 млн рублей, а для остальных регионов – один миллион.

«Мы разработали и направили на согласование во все заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. По нашим предварительным подсчетам за шесть лет, благодаря реализации программы, приток кадров в сельские учреждения культуры составит более 9 тысяч специалистов», - добавила Любимова.