Инфекционист советует отменить масочный режим не раньше мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отмена обязательного масочного режима в России возможна не раньше мая, а в Москве - июня. Такие сроки назвал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Как отметил эксперт, на сегодняшний день рано отказываться от ношения масок, поскольку существует большая группа людей, восприимчивых к коронавирусной инфекции и не болевших им.

«Научные работы показывают, что коронавирусная инфекция является дозозависимой, и протекание заболевания зависит от количества вируса, которое попадает в организм», - приводит РИА Новости слова специалиста

Тимаков пояснил, что у некоторых людей небольшая вирусная нагрузка может и вовсе не вызвать заражения, но при увеличении дозы риск для них увеличивается, а маска, в свою очередь, служит естественным барьером.

По словам инфекциониста, маски можно будет снять в солнечную погоду, когда все помещения будут регулярно проветриваться и работать кондиционеры.

«Где-то это будет начало мая, у нас в средней полосе это будет начало лета, июнь, вот к лету обязательный масочный режим можно будет отменять», - заявил он, отметив, что ношение масок в этот период должно оставаться в рекомендательном характере.

Он уточнил, что маски могут продолжить носить те, кто не переболел и не вакцинировался.

Напомним, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Удмуртии Александр Бречалов сообщили об отмене в их регионах обязательного ношение масок в общественных местах, однако сегодня, 11 февраля, в правительстве заявили, что регионы не могут сами отменять масочный режим.