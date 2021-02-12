Андрей Кигим займет пост главы Пенсионного фонда

Андрей Кигим. Фото: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Максим Топилин уходит с поста главы Пенсионного фонда, его место займет глава Фонда соцстрахования Андрей Кигим. Соответствующие распоряжение о назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщило правительство России.

«Новым руководителем Пенсионного фонда России (ПФР) стал Андрей Кигим … Максим Топилин освобождён от этой должности», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского кабмина

Как уточнили в правительстве, о назначении нового председателя Фонда соцстрахования вместо Андрея Кигима будет сообщено дополнительно.

Андрей Кигим возглавлял Фонд социального страхования около восемь лет. Ранее он дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, а также возглавлял Национальный союз страховщиков ответственности и Российский союз автостраховщиков.