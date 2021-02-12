Губернатор Александр Цыбульский рассказал о международных проектах Архангельской области в сфере дорожного строительства

Губернатор Александр Цыбульский рассказал о проекте продления ​ автотрассы «Северодвинск - Онега». Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/И. Малыгин.

Губернатор Александр Цыбульский в своем Телеграм-канале рассказал о международных проектах, которые Архангельская область реализует в сфере дорожного строительства. Власти региона рассматривают возможность продлить автотрассу «Северодвинск - Онега» до города Вартиуса, расположенного на границе Финляндии с Россией, в рамках проекта «Северная ось (Barents Link)».

- Решение о строительстве дороги на Онегу, которое было принято в прошлом году при поддержке президента России, не ограничится только связкой этого города с Архангельском. Мы продолжаем работать над перспективой наземной связи с Финляндией, - написал Александр Цыбульский.

Проект «Северная ось» стартовал в январе 2020 года. Планируется, что транспортные коридоры Северная ось и Баренц Линк пройдут по территории четырех стран — России, Финляндии, Норвегии и Швеции - с дальнейшим выходом на Северный морской путь Баренцева региона.

Губернатор сообщил, что область собирается развивать транспортный путь «Архангельск - Онега - Костомукша — Вартиус» для связи со странами Баренцевого Евроарктического региона. Стратегически важная для региона дорога станет новыми российскими воротами в Северную Европу.

- Проект интересен и России, и Финляндии, - отметил губернатор.

Еще один важный транспортный проект — строительство дороги от Архангельска до Нарьян-Мара. В перспективе эта трасса вольется в общий транспортный коридор, ведущий из России в Северную Европу.

- В реалистичность этой идеи мало кто верит в силу того, что о ней говорили не один год, да и, наверное, не одно десятилетие. Но всерьез, с четким обоснованием и расчетами, никто не занимался, - подчеркнул Александр Цыбульский. - Хотя дорога важная: она не только свяжет Ненецкий автономный округ с «большой землей». Перспективы намного масштабнее – вплоть до вхождения еще одного региона в общий транспортный коридор, ведущий в Северную Европу.

По словам главы региона, проект продления трассы «Северодвинск — Онега» сейчас находится в стадии разработки технико-экономического обоснования. А для реализации проекта строительства дороги «Архангельск Нарьян-Мар» выбирают подрядчика, которому предстоит разработать ТЭО проекта.

Напомним, вопрос реконструкции дороги «Северодвинск - Онега» губернатор Александр Цыбульский поднял во время встречи с Владимиром Путиным в августе 2020 года. Глава региона рассказал президенту России о плачевном состоянии участка трассы длиной в 115 километров. Из-за этого во время межсезонья Онега оказывается практически отрезанной от Архангельска. По итогам этой встречи регион получил дополнительно на ремонт трассы более 5,7 млрд рублей из федерального бюджета.