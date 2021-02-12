Дания выделит 244 млн долларов на укрепление военного присутствия в Арктике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дания выделяет 244 миллиона долларов на «существенное укрепление» своего военного присутствия в Арктике. Выделенные средства направят на военную подготовку в Гренландии, а также закупку беспилотников для Фарер. Меры принимаются во взаимодействии с Вашингтоном и НАТО.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен сообщила, что страна намерена выделить около 221 миллионов долларов на усиление обороны в Арктике, и отметила, в США рады тому факту, что датское государство «наращивает свои усилия».