Михаил Дегтярев согласился поддержать инициативы владельцев «дальневосточного гектара»

Личные приёмы жителей края Михаил Дегтярев проводит регулярно. Фото: Правительство Хабаровского края.

Личный прием граждан Хабаровского края провел врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. С частью жителей глава региона пообщался по видеосвязи.

Одной из тем встречи стал Дальневосточный гектар. С обращением выступил хабаровский фермер Дмитрий Янцевич. Он рассказал, что на дальневосточных гектарах развивает сельское хозяйство и хочет привлечь молодежь на работу, планирует зайти в ресторанный бизнес на собственных продуктах и развить экологический туризм. Однако сделать это возможно лишь с помощью правительства края.

- Мы максимально поддерживаем инициативы, направленные на повышение качества жизни в Хабаровском крае - у многих людей есть внятные предложения, которые даже не требуют особых затрат, - сказал врио губернатора региона.

Жители Советской Гавани и Комсомольска-на-Амуре обратились к Михаилу Дегтяреву по видеосвязи. Жаловались на трудности доставки газовых баллонов, отсутствие автобусной остановки и невозможность получить услуги социального такси.

Все озвученные проблемы Михаил Дегтярев взял на личный контроль.