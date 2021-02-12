Глава Амурской области Василий Орлов: «Мы должны научить наших детей культуре здорового питания»

Младшеклассников не только обеспечивают бесплатными горячими завтраками, но и учат их питаться правильно. Фото: Евгения ГУСЕВА

В школах Амурской области внедряется программа по формированию культуры здорового питания. Детей не только обеспечивают бесплатными горячими завтраками, но и учат правильным и полезным привычкам в еде. Проведенный недавно в регионе мониторинг показал, что большинству ребят нравится, как кормят в школах. Почти 45 тысяч учеников и 15 тысяч родителей, участвовавших в опросе, довольны качеством блюд и считают объем порций достаточным. Тем не менее, глава Приамурья Василий Орлов уверен, что региону еще есть над чем работать. Вопросы организации горячего питания в амурских школах 12 февраля обсудили на коллегии областного Роспотребнадзора.

- Работу по организации качественного бесплатного питания амурских школьников мы начали еще в 2019 году. Сегодня это нам позволяет говорить, что работа организована неплохо, хотя и неидеально. Нам есть над чем поработать, - считает губернатор Василий Орлов. - Это не только безопасность пищевых продуктов, но и полноценность, сбалансированность питания. Для решения этих задач сейчас в школах области внедряем программу по формированию культуры здорового питания обучающихся. Нам необходимо научить ребят питаться правильно и закрепить эти знания на уровень привычки и повысить квалификацию руководящих и педагогических кадров, работников сферы школьного питания в этом направлении.

С октября 2019 года бесплатное горячее питание в школах Амурской области предоставляется каждому ученику начальных классов– это почти 41 тысяча детей. Стоимость одного бесплатного завтрака варьируется в зависимости от района. В южных территориях области она составляет 63 рубля, в северных - 73 рубля. Цены и качество школьного питания находятся на личном контроле губернатора Василия Орлова.

В Приамурье действует региональный стандарт по обеспечению учебных заведений горячим питанием. Разрабатывая его, эксперты учитывали сразу несколько факторов: оснащение пищеблоков, действующие меню, деятельность организаторов школьного питания и поставщиков продуктов. Стандарт предлагает учебным заведениям 24 варианта меню. Из них школа выбирает один, наиболее подходящий ей по организации питания. При этом обязательно учитывается мнение родителей: блюда для школьных завтраков утверждаются только после одобрения мам и пап. Региональный стандарт содержит обязательные требования к составу блюд, их пищевой ценности, объему, качеству содержимого тарелки, а также условия формирования у детей привычек к здоровому питанию.

Один из серьезных вопросов – замена изношенной техники на школьных кухнях. В 2020 году из бюджета области на закупку нового оборудования для столовых было выделено 120 миллионов рублей.

- В этом году программу по обновлению продолжат, - рассказала замминистра образования Елена Бурдуковская. - Для этого министерство образования и науки области запускает новый мониторинг потребности. При принятии решения о выделении средств на новое оснащение в ту или иную школу, в первую очередь, будет учитываться нахождение пищеблоков в «зоне риска» по износу оборудования. Кроме того, образовательные организации, которые не находятся в «зоне риска», смогут получить новое оборудование на конкурсной основе.

Региональный Минобр также собирается приобрести 11 автомобилей для развоза горячего питания в малокомплектные школы. Такие учебные заведения расположены в семи районах Амурской области.