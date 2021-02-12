Кремль не комментирует поездки россиян за границу, в том числе Юлии Навальной

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль не считает темой для своих комментарий сообщения об отъезде из страны Юлии Навальной, жены Алексея Навального. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле не комментируют поездки россиян за рубеж.

«Мы не комментируем поездки за границу российских граждан, это не наше дело», - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что «тысячи, а то и десятки тысяч граждан ежедневно вылетают за границу», в связи с этим не нужно адресовать подобные вопросы Кремлю.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что супруга блогера прилетела в Германию. По данным Spiegel, Юлия Навальная приземлилась вечером в среду, 10 февраля, во Франкфурте-на-Майне. Незадолго до этого появилось сообщение о том, что она улетела самолетом из аэропорта Домодедово. Однако адвокат Юлии заявил, что ничего не знает о ее отъезде.