Владимир Путин присвоил звание Героя Труда академику РАН Ивану Дедову

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда академику РАН, специалисту в области фундаментальной и прикладной эндокринологии Ивану Дедову. Соответствующий указ российского лидера был опубликован в пятницу, 12 февраля, на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в указе звание Героя Труда присуждается Ивану Дедову «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

«Присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Дедову Ивану Ивановичу - президенту Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии», город Москва», - говорится в соответствующем указе главы государства.

В пятницу, 12 февраля, Ивану Дедову исполнилось 80 лет. Ранее президент России поздравил знаменитого эндокринолога с юбилеем, подчеркнув его вклад в развитие медицины, а также отметил плодотворную работу академика как основателя и признанного лидера всемирно известной эндокринологической школы.

Иван Дедов ране был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а также награжден орденами «Дружбы народов», «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.