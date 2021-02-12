ЦБ повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 3,7-4,2% Фото: Анастасия Осипова

Банк России повысил прогноз по инфляции по итогам текущего года с 3,5-4 процентов до 3,7-4,2 процентов. По данным регулятора, годовая инфляция в стране достигнет максимума в феврале - марте, далее будет снижаться.

«По прогнозу Банка России, в феврале-марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться ... В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем», - говорится в пресс-релизе Центробанка по итогам заседания совета директоров.

Как отметили в Банке России траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов, а также эффектами базы прошлого года.

В сообщении также указано, что российская экономика в начале 2021 года продолжила восстановление после кризиса, который был вызван распространением коронавирусной инфекции. В Центробанке считают, что «темпы восстановления будут поддержаны улучшением потребительских и деловых настроений на фоне частичного снятия ограничительных мер и вакцинации населения от коронавируса».